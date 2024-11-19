"مش هتكلفك فلوس".. عادة بعد الأكل تحميك من 10 أمراض خطيرة

"مش هتكلفك فلوس".. عادة بعد الأكل تحميك من 10 أمرا

كتبت- شيماء مرسي:

المشي بعد تناول الطعام من العادات الصحية التي قد يكون لها تأثير إيجابي على الجسم، حيث يُساهم في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وفقًا لموقعي "هيلث لاين" و"Verywell Health".

يحمي من الغازات والانتفاخ

المشي بعد تناول الطعام يساعد على تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين أعراض الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام في إدارة مستويات السكر في الدم (الجلوكوز)، خاصة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2.

تحسين النوم

يساعد المشي بعد الوجبة في الحصول على مزيد من النوم والوقاية من الأرق.

خفض ضغط الدم

المشي بعد تناول الطعام يؤثر بشكل إيجابي على ضغط الدم، إذ يساعد على خفض وتنظيم مستوياته.

دعم الصحة العقلية

المشي لمسافات قصيرة قد يساعد على تعزيز الصحة العقلية.

تحسين الهضم

المشي بعد الوجبة يمكن أن يسهم في تسريع عملية الهضم وتحفيز المعدة والأمعاء ومرور الطعام عبر الجهاز الهضمي بسرعة وتقليل أعراض القولون العصبي.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

التمارين الرياضية تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم والكوليسترول والوقاية من السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

فقدان الوزن

المشي لمدة 25 دقيقة مرتين يوميا يساعد على فقدان الوزن.

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