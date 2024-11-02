دراسة تكشف .. القضاء على الأرق خلال الحمل يعالج اكتئاب ما بعد الولادة

أن اتباع علاج سلوكي للأرق يقلل من أعراض الاكتئاب الشائع بعد الولادة، حيث يعمل على تحسين الحالة المزاجية والعمل على تخفيف أعراض الأرق طوال فترة العلاج، وفقًا لما ذكرته أبحاث جديدة.



وبحسب "ساينس دايلي"، في حين يعتقد الكثير من الناس أن قلة النوم أثناء الحمل أمر لا مفر منه، أثبتت أبحاث جديدة من جامعة بريتش كولومبيا بالتعاون مع جامعة كالجاري أن العلاج السلوكي المعرفي للأرق أثناء الحمل يوفر فائدة مزدوجة.

وقالت الدكتورة إليزابيث كيز من جامعة بريتش كولومبيا: "التدخل المبكر أمر بالغ الأهمية للصحة العقلية للرضع والآباء".

العلاج السلوكي للأرق

العلاج السلوكي المعرفي هو تدخل علاجي يحدد الأفكار والسلوكيات وأنماط النوم التي تساهم في الأرق.

ويتضمن العلاج تحدي المفاهيم الخاطئة، أو إعادة صياغتها، وإعادة هيكلة العادات لتحسين جودة النوم.

وشاركت في الدراسة 62 حاملاً تم تقييمهن للأرق وأعراض الاكتئاب، مع تعيين نصفهن عشوائياً في مجموعة تدخل، والنصف الآخر في مجموعة تحكم.

وقالت كيز: "وجدنا أن العلاج السلوكي المعرفي أثناء الحمل يحسن النوم بشكل كبير، ويقلل من أعراض الاكتئاب بعد الولادة للمشاركين".

ويعتبر العلاج السلوكي المعرفي المعيار الذهبي لعلاج الأرق، وقد ثبت باستمرار أنه يحسن أعراض الاكتئاب.

وتشير التقارير إلى أن تأثيراته العلاجية مماثلة لأدوية مضادات الاكتئاب بين البالغين، ولكن مع آثار جانبية أقل، وبالتالي هي الأفضل للحوامل.

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