3 علامات تشير إلى احتمال الإصابة بـ السكري.. طبيب يحذر

كتب – سيد متولي

مرض السكري حالة صحية شائعة، تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الشخص، وهو ما يتطلب استشارة طبيب على الفور في حالة ظهور الأعراض الرئيسية.

والآن، في ضوء اليوم العالمي لمرض السكري الذي يوافق يوم الخميس (14 نوفمبر)، لجأ طبيب مقيم في الولايات المتحدة إلى تطبيق تيك توك للكشف عن ثلاث علامات أقل شهرة قد تشير إلى أن جسمك يتجه نحو الإصابة بمرض السكري.

وحصد الفيديو الذي نشرته الدكتورة ساشا حداد، التي يتابعها 1.1 مليون شخص، 36100 إعجاب، وقالت: "إليك بعض العلامات التي تشير إلى أن جسمك يتجه نحو الإصابة بمرض السكري".

وأضافت: "إذا بدأت في رؤية بقع مخملية مفرطة التصبغ على بشرتك تسمى acanthosis nigricans. إذا وجدت نفسك تعاني من زيادة في هذه النتوءات الملونة الشبيهة باللحم والتي تسمى علامات الجلد"، بحسب إكسبريس.

وأضافت: "إذا كنت تعانين من عدوى الخميرة المتعددة التي تؤثر على منطقة تحت الإبطين والفخذ وبين أصابع قدميك".

وأوضحت الطبيبة، أنه عندما تتناول السكر، يفرز البنكرياس هرمونًا يسمى الأنسولين، والذي يعمل على إزالة السكر من الدم ويساعد في دفعه إلى الخلايا للحصول على الطاقة.

واختتمت: "يحدث مرض السكري من النوعين بسبب اختيارات نمط الحياة مثل سوء التغذية وقلة التمارين الرياضية والسمنة، وبالتالي يصبح جسمك مقاومًا للأنسولين وترتفع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى مشاكل صحية في المستقبل".

ويجب الذهاب على طبيب إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية:

العطش الشديد

التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل

التعب الشديد

فقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات

الحكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع

عدم وضوح الرؤية

من المهم أن نتذكر أن مرض السكري من النوع الأول يمكن أن يتطور بسرعة على مدى أسابيع أو حتى أيام، في حين أن العديد من الأشخاص يعيشون مع مرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك بسبب علاماته المبكرة الخفية.

ما أسباب مرض السكري؟

يختلف السبب الجذري حسب نوع مرض السكري الذي يعاني منه الشخص، ومع ذلك، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو زيادة نسبة الجلوكوز (السكر) في الدم.

على الرغم من ذلك، لا يزال من الضروري تضمين بعض الجلوكوز في نظامك الغذائي للحصول على الطاقة، يدخل هذا السكر إلى أجسامنا عادةً عندما نهضم الكربوهيدرات من طعامنا وشرابنا، ثم يتم إطلاقه في مجرى الدم.

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