6 علامات تحذيرية تشير إلى أن الكبد في خطر

كتبت- أسماء العمدة:

الكبد، ذلك العضو الصامت الذي يعمل بجد في الخلفية، قد يرسل لك إشارات استغاثة عندما يواجه مشكلة، لا تتجاهل هذه العلامات، فقد تكون مؤشرًا على مشكلة صحية خطيرة، وفقا لـ healthline.

1- اليرقان

اليرقان هو اصفرار الجلد وبياض العينين، يحدث اليرقان عندما يتراكم مادة تسمى البيليروبين في الدم، الكبد السليم يقوم بتحويل البيليروبين إلى مادة صفراء تفرز مع البراز، ولكن عندما يكون الكبد متضررًا، يتراكم البيليروبين مما يؤدي إلى اليرقان.

2- التعب والإرهاق

يشعر العديد من الأشخاص المصابين بأمراض الكبد بالتعب والإرهاق الشديدين، وذلك لأن الكبد المتضرر لا يستطيع أداء وظائفه بشكل صحيح، مما يؤثر على مستوى الطاقة في الجسم.

3- فقدان الشهية

فقدان الشهية هو علامة شائعة لأمراض الكبد، قد يسبب تلف الكبد غثيانًا وقيئًا، مما يجعل تناول الطعام أمرًا صعبًا.

4- تغيرات في لون البراز

البراز الباهت أو الطيني اللون قد يكون علامة على مشكلة في الكبد، كما ذكرنا سابقًا، يقوم الكبد بتحويل البيليروبين إلى مادة صفراء تمنح البراز لونه البني، عندما يكون الكبد متضررًا، يصبح البراز فاتح اللون.

5- تورم البطن والساقين

يتسبب تلف الكبد في تراكم السوائل في البطن والساقين، مما يؤدي إلى تورم.

6- الحكة

الحكة الشديدة هي علامة أخرى قد تشير إلى مشكلة في الكبد، يعتقد أن تراكم الأملاح الصفراوية في الجلد يسبب هذه الحكة.

أسباب تلف الكبد

التهاب الكبد الفيروسي

السمنة ومرض السكري

بعض الأدوية قد تسبب تلف الكبد كأثر جانبي.

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