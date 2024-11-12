"رفة العين".. أسبابها وطرق الوقاية

يعاني الكثيرون من مشكلة "رفة العين"، تلك الحركة اللاإرادية للعضلات المحيطة بها والتي قد تستمر لعدة أيام أو أسابيع.

ورغم أن هذه الحالة لا تشكل خطورة كبيرة في معظم الحالات، إلا أنها مزعجة وتؤثر على الحياة اليومية، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

أسباب رفة العين:

تعددت الأسباب التي تقف وراء اختلاج العين، وفقا للدكتورة سفيتلانا ميرجورودسكايا، أخصائية العيون لروسية، ومن أبرز هذه الأسباب:

العمل لفترات طويلة أمام الشاشات.

قيادة السيارة لمسافات طويلة.

عدم أخذ قسط كافٍ من الراحة.

اختيار العدسات اللاصقة غير المناسبة.

جفاف العين.

نقص الفيتامينات.

التوتر والقلق.

الأمراض العصبية.

الوقاية والعلاج

لحسن الحظ، يمكن الوقاية من اختلاج العين وعلاجه باتباع بعض الإجراءات البسيطة:

تجنب الإجهاد البصري المستمر.

اختيار النظارات الطبية أو الشمسية المناسبة.

يجب تنظيف العدسات اللاصقة وتعقيمها بشكل صحيح، والتأكد من ملاءمتها للعين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن.

استخدام قطرات العين، لتخفيف جفاف العين وتهيجها.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في حالة استمرار رفة العين لأكثر من أسبوع، أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل:

انخفاض حدة الرؤية.

رؤية ومضات أو بقع طائرة.

تورم واحمرار في الجفون أو العين.

ألم في العين.

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