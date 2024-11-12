التحدث أثناء النوم.. إليك أسبابه وطرق الوقاية

التحدث أثناء النوم من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة الروسية يلينا تساريوفا، أخصائية علاج اضطرابات النوم والأمراض العقلية إلى أن التحدث أثناء النوم حالة طبيعية لدى الأطفال الصغار، وقد تختفي تلقائيا قبل سن الرابعة عشرة، ولكن عندما تستمر هذه الحالة لدى البالغين، فإنها تستدعي المزيد من الاهتمام والقلق، وفقا للموقع الروسي "govoritmoskva".

وأوضحت أن استمرار التحدث أثناء النوم بعد سن المراهقة قد يكون مؤشرا على وجود مشكلة صحية، لذا، ينصح باستشارة الطبيب لتحديد السبب وراء هذه الظاهرة.

وتضيف الدكتورة أن الأسباب المحتملة للتحدث أثناء النوم، تشمل:

الصرع أو اضطرابات النوم الأخرى، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو حركة الساقين.

التوتر والقلق.

الحمى.

العدوى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

نصحت الطبيبة بزيارة الطبيب المختص فورا في الحالات التالية:

ظهور الحالة بشكل مفاجيء.

استمرار المشكلة منذ الطفولة حتى لو كانت الأعراض خفيفة.

وجود أعراض أخرى مصاحبة، مثل الأرق، الكوابيس، أو التعرق الليلي.

العلاج والوقاية

أشارت الطبيبة إلى أن تحسين جودة النوم ومدته، وتقليل التوتر والقلق، يساهمان في تخفيف حدة المشكلة.

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