دراسة: توقيت الوجبات مفتاح الوقاية من مرض السكري

أظهرت دراسة حديثة أن النظام الغذائي المقيد بالوقت، الذي يركز على تحديد فترة محددة لتناول الطعام يوميًا، أوسلية فعالة لإدراة مرض السكري.

ما هو النظام الغذائي المقيد بالوقت؟

يتم تخصيص 16 ساعة للصيام و8 ساعات لتناول الطعام، على سبيل المثال، يمكن تحديد فترة تناول الطعام بين الساعة 11 صباحًا و7 مساءً، هذه الفترة المحدودة تساعد الجسم على الاستراحة من الهضم المستمر، ما يحسن تنظيم السكر في الدم ويوازن الساعة البيولوجية للجسم، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

فوائد النظام الغذائي المقيد بالوقت لمرضى السكري:

تحسين مستويات السكر في الدم

يساعد تأخير الإفطار على تقليل ارتفاع السكر في الدم الصباحي، وهو شائع لدى مرضى السكري.

بساطة وسهولة التطبيق

لا يتطلب النظام حساب السعرات الحرارية أو تحديد أطعمة معينة، ما يجعله أكثر قابلية للتطبيق على المدى الطويل.

تحسين جودة الحياة

أشار المشاركون في الدراسة إلى تحسن نوعية نومهم، وزيادة الطاقة، وتسهيل الالتزام بنظام غذائي صحي مع العائلة والأصدقاء.

تغيير نمط الحياة

يشجع النظام على اتباع عادات غذائية صحية بشكل عام، مثل تناول وجبات منتظمة وتجنب الوجبات الخفيفة المتأخرة.

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