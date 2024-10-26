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هذا ما يحدث في الكبد والدماغ عند تناول الشاي بالحليب.. مفاجأة

02:31 م السبت 26 أكتوبر 2024

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كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الشاي بالحليب يوميًا، في مواعيد مختلفة خلال اليوم، ومنها قبل النوم، دون معرفة تأثير ذلك على صحة الأعضاء الحيوية في الجسم، بما في ذلك الكبد والدماغ.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن الشاي بالحليب لا يضر الصحة إلا عند الإفراط في تناوله، إذ يسبب الكافيين زيادة الضغط على الكبد، خاصة للحالات التي تعاني من أمراض الكبد المزمنة، كما أن إضافة السكر وتناول الحليب كامل الدسم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تدهور وظائفه.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن معظم الأشخاص يحرصون على تناول الشاي بالحليب لقدرته العالية على الشعور بالاسترخاء وتحسين المزاج، وذلك لاحتوائه على حمض الثيانين. لكن الإفراط في الكافيين يتسبب في الإصابة بالأرق وضعف التركيز، خاصة عند تناوله قبل النوم.

ونصح أخصائي التغذية العلاجية بتناول كوب أو اثنين من الشاي بالحليب كحد أقصى، لتجنب الكافيين الزائد، كما يُفضل تناول الحليب قليل الدسم للحفاظ على الصحة وتجنب المشكلات الصحية المذكورة أعلاه.

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