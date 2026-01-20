إعلان

متنوعة وجذابة.. 15 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات لهذا الأسبوع

كتبت- شيماء مرسي

06:00 م 20/01/2026
لفتت بعض النجمات أنظار متابعيها بإطلالات جذابة ومتنوعة خلال هذا الأسبوع.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أفضل إطلالات النجمات لهذا الأسبوع، وفق ما كشف ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

عزة سليمان

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالة عارضة الأزياء والممثلة التونسية عزة سليمان قائلا: "إطلالة راقية ورائعة جدا ومبهرة وخطفت أنظار الجميع".

ياسمينا زيتون

وصف حنا إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون بأنها رائعة، كما أن تصميم الفستان مناسب لقوامها.

ماجي بو غصن

أشاد إيلي بإطلالة الممثلة اللبنانية ماجي بو غصن وأوضح أن تصميم الفستان مناسب لقوامها وتعد الإطلالة بشكل عام ناجحة.

نور الغندور

أضاف حنا: "إطلالة الفنانة نور الغندور مبهرة وجذابة، كما أن تسريحة الشعر والمجوهرات والمكياج موفقين للغاية".

رحمة رياض

علق إيلي على إطلالة الممثلة العراقية رحمة رياض قائلا: "الإطلالة بشكل عام جذابة ومناسبة لقوامها، وأيضا تسريحة الشعر والمكياج موفقين".

أجمل إطلالات النجمات لهذا الأسبوع إطلالات النجمات إطلالات جذابة

