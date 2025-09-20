حنان مطاوع بإطلالة أنيقة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

ملكة جمال الكون بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة حنان مطاوع، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت حنان مرتدية فستانا بليزر باللون الأسود بقصة واسعة من أسفل، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت مكياج هادئ بدرجات الألوان الترابية، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

الفستان من تنسيق الاستايلست الأزياء إيهاب العدلي، ومن توقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل منى إسماعيل

أما تصفيفة الشعر بيد مصفف الشعر "مصطفي دهب".

المجوهرات من الماركة الشهيرة "جلامور".