مي عمر بفستان قصير وجريء.. ما سر اللوك؟

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لـ "dunnedwards"، يتميز الأزرق بتنوع درجاته، مما يجعله مناسبا لكل ألوان البشرة والمناسبات، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع الحقائب والأحذية.

وارتدت مي فستان قصير فوق الركبة "كت" باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة باللون الفوشيا تتماشى مع فستانها باللون الأزرق.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وساعة يد.