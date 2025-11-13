إعلان

"نجمة المهرجان".. خبير موضة يشيد بإطلالة إنجي المقدم

كتبت- نرمين ضيف الله:

07:21 م 13/11/2025
    الفنانة إنجي المقدم

تألقت الممثلة إنجي المقدم بفستان ساتان ضخم باللون البني أو الخمري في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم أمس في دار الأوبرا المصرية.

ظهرت إنجي المقدم بفستان بكتف مكشوف وتصميم يبرز القوام، مع ذيل طويل.

تميز الفستان بلونه الغني والقماش الساتان اللامع الذي خطف الأنظار على السجادة الحمراء.

تعليق خبير الموضة محمد كمال:
علق خبير الموضة محمد كمال، المعروف بـ "فاشونيست أبو كمال"، على إطلالتها عبر حسابه، وأناقتها وتفاصيلها المختلفة: وقال: "لو وقفت على ريد كاربت في أي مهرجان في العالم مش هتبقي أقل من أي نجمة هناك".

وأشاد بكونه "هادي وهايل ومناسب جدا مع بشرتها".

وصف وقفتها على السجادة الحمراء بأنها "مشرقة ومتزنة".

والإكسسوارات كانت "هادية جدا ولايقة على الطلة".

واعتبر أن "لون القماش يخطف العين جدا".

وأشار إلى أنه "يمكن لو كان الدرابيه "كسرات القماش" منتظم وليس عشوائي مكنش طلع بالجمال ده".

