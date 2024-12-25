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فستان قصير وجريء.. مي عمر بإطلالة لافتة في أحدث ظهور

09:21 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأحمر الناري من خامة المخمل مجسم بتصميم أنيق أبرز جمال قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما مناسبا لـ لون بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأحمر.

مي عمر إطلالة مي عمر الكريسماس إنستجرام مي عمر
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