فستان قصير وجريء.. مي عمر بإطلالة لافتة في أحدث ظهور

شورت قصير.. 4 صور لـ نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

بالأحمر الناري الجريء.. حسناء سيف الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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كتبت- أسماء مرسي:

أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة جريئة احتفالا بأجواء الكريسماس، إذ نشرت عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت مي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأحمر الناري من خامة المخمل مجسم بتصميم أنيق أبرز جمال قوامها.

واعتمدت مكياجا ناعما مناسبا لـ لون بشرتها، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الفستان حذاء باللون الأحمر.