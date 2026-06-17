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عبير صبري بإطلالة مُلفتة.. سر اللوك

كتب : أسماء مرسي

05:15 م 17/06/2026
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    عبير صبري بإطلالة كاجوال جريئة

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تألقت الفنانة عبير صبري، بإطلالة كاجوال مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة عبير صبري

ظهرت عبير بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت توبا ضيقا باللون الأبيض أبرز رشاقتها وأضاف لمظهرها لمسة من البساطة والأنوثة.

ونسقت معه بنطلون جينز مزين بتطريزات فضية لامعة، منح الإطلالة طابعا لافتا يجمع بين الأناقة والجرأة.

تسريحة الشعر والمكياج

اعتمدت عبير تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، واختارت وضع مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون.

تفاصيل الإكسسوارات

ونسقت مع اللوك كلاتش وحذاء باللون الأبيض.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة.

كيف يجمع الجينز بين الراحة والأناقة؟

وفقا لموقع "edwin"، ارتداء بنطلون الجينز من أكثر الخيارات العملية في عالم الموضة، حيث يمنح الإطلالة مظهرا شبابيا يجمع بين الراحة والأناقة معا.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع مختلف قطع الملابس، سواء كانت كاجوال أو كلاسيكية، ما يجعله مناسبا للإطلالات اليومية.

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