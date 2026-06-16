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سارة بركة بإطلالة جذابة.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

10:33 ص 16/06/2026
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    إطلالة سارة بركة
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    أحدث ظهور لـ سارة بركة
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    سارة بركة بإطلالة جذابة.. تفاصيل اللوك

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ظهرت الفنانة سارة بركة بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الأسود الذي تألقت به سارة؟

ارتدت سارة فستان طويل "كت" باللون الأسود، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم "bebe".

ما نوع المكياج الذي اعتمدته سارة في إطلالتها؟

اعتمدت سارة مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، بواسطة خبيرة التجميل ميرنا جرجس.

ما المجوهرات التي زينت إطلالة سارة؟

زينت سارة إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وحلق وخاتم، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

ما تسريحة الشعر التي اختارتها سارة في أحدث ظهور؟

تركت سارة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب جذاب يتماشى مع إطلالتها، بواسطة مصفف الشعر هيثم دهب.

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