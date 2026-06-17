ظهرت الفنانة ميس حمدان، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض بنقشة "البولكا دوت"

ارتدت ميس فستانا طويلا باللون الأبيض، جاء مزينا بنقشة "البولكا دوت" التي أضفت عليه طابعا كلاسيكيا أنيقا، كما تميز بتصميم ناعم أبرز جمال الإطلالة وبساطتها.

واعتمد الفستان على صيحة الظهر المكشوف، فضلا عن قصة ضيقة انسدلت بانسيابية على الجسم، ما أبرز قوامها ومنحها إطلالة أنثوية جذابة خطفت الأنظار.

تفاصيل المكياج والشعر

اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

إكسسوارات تُكمل أكملت أناقة اللوك

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة وخاتم.

لماذا تعد نقشة "البولكا دوت" من صيحات الموضة الرائجة؟

وفقا لموقع "psychologytoday"، تتميز نقشة "البولكا دوت" أو النقاط بأنها من أكثر الصيحات الكلاسيكية الرائجة في عالم الموضة، إذ تمنح الإطلالة طابعا أنيقا وأنثويا، كما تمنح مظهرا مميزا.

كما تتميز بسهولة تنسيقها مع مختلف قطع الملابس والإكسسوارات، وتضفي لمسة من الرقي، خاصة عند استخدامها اعتمادها في الفساتين.