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دنيا سامي بفستان جذاب.. لماذا اختارت اللون الأسود؟

كتب : شيماء مرسي

06:38 م 16/06/2026
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    إطلالة دنيا سامي
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    أحدث ظهور لـ دنيا سامي

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ظهرت الفنانة دنيا سامي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان دنيا الذي ارتدته في أحدث ظهور؟

ارتدت دنيا فستان طويل "كت" بقصة انسيابية على الجسم باللون الأسود مصنوع من قماش الشيفون ومزينا بالورود.

كيف نسقت دنيا مكياجها مع إطلالتها السوداء؟

اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه وآي شادو للعيون باللون النيود.

ما تسريحة الشعر التي اعتمدتها دنيا لإكمال أناقتها؟

اختارت دنيا أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة جذابة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة.

كيف أضافت الإكسسوارات لمسة مميزة إلى إطلالة دنيا؟

زينت إطلالتها باكسسورات مكونة من مجموعة خواتم وأقراط طويلة.

لماذا يعد اللون الأسود خيارا مثاليا للمناسبات المختلفة؟

اللون الأسود يمنح الإطلالة مظهرا راقيا ومميزا في مختلف المناسبات، كما يتناسق مع معظم الألوان الأخرى، مما يجعل اختيار الملابس والإكسسوارات أسهل.

بالإضافة إلى ذلك، يميل اللون الأسود إلى تقليل إبراز عيوب الجسم بصريا، لذلك يفضله كثيرون للحصول على مظهر أكثر انسيابية، وفقا لـ "فوج".

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