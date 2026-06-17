تألقت المطربة ساندي، بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان قصير باللون "البيبي بلو"

ارتدت ساندي فستانا قصيرا باللون "البيبي بلو"، جاء بتصميم أنيق أبرز أنوثتها، وتميز بقصة انسيابية على الجسم منحتها إطلالة ناعمة.

وزُين الفستان بنقوشات مميزة أضفت عليه لمسة من الجاذبية، كما لفت الأنظار بتفاصيله الأنيقة، خاصة الأزرار الذهبية التي زينت الجزء الأمامي منه ومنحته طابعا راقيا ولافتا.

مكياج هادئ وتسريحة انسيابية

واعتمدت ساندي مكياجا ناعما ارتكز على ألوان النود، ما أبرز ملامحها بشكل طبيعي، بينما اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الكتفين بانسيابية، لتكمل إطلالتها الهادئة.

إكسسوارات أنيقة أكملت اللوك

نسقت مع اللوك حذاء وكلاتش باللون الأبيض.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة، إضافة إلى ساعة يد ونظارة شمسية.

سر جاذبية "البيبي بلو" في عالم الموضة؟

وفقا لمجلة "voguearabia"، "البيبي بلو" من الألوان الرائجة في عالم الموضة، إذ يعكس الأناقة والهدوء ويمنح الإطلالة لمسة ناعمة وأنثوية، كما يُعرف بقدرته على إضفاء مظهر أنيقا، كما يتميز بسهولة تنسيقه، ويمكنك اعتماده في الفساتين والإطلالات اليومية النهارية.