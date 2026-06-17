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"لوك كاجوال جذاب".. إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

05:30 م 17/06/2026
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    إلهام شاهين بإطلالة كاجوال أنيقة
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    وضعت إلهام مكياجا ناعما

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ظهرت الفنانة إلهام شاهين، بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة إلهام شاهين

أطلت إلهام بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت توبا باللون الأبيض جاء مزينا بنقوشات مميزة أضفت عليه لمسة من الجاذبية.

ونسقت التوب مع بنطلون باللون الأسود، في تنسيق كلاسيكي أنيق منح إطلالتها مظهرا راقيا.

تسريحة الشعر والمكياج

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين بشكل عفوي، واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها.

نسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

ما سر أناقة اللون الأبيض في الإطلالات؟

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض من أبرز الألوان الكلاسيكية في عالم الموضة، حيث يمنح الإطلالة طابعا أنيقا وهادئا معا، كما يُبرز تفاصيل التصميم بشكل راق.

كما أنه من الألوان الأساسية التي لا غني عنها في الإطلالات النهارية، ويساعد أيضا على إبراز لون البشرة وإظهار تفاصيل الملابس بطريقة أنيقة.

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