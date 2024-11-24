جذابة وأنيقة.. 15 صورة لإطلالات الرجال على مدار أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي لفتت الأنظار إطلالات رجالية أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، حيث تألق بعض الفنانين بإطلالات خطفت الأنظار.

إليكم أبرز إطلالات نجوم الفن الرجال في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

أحمد حلمي

تألق الفنان أحمد حلمي ببدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

طارق الإبياري

كما ظهر الفنان طارق الإبياري بإطلالة مميزة، إذ ارتدى بدلة باللون النبيتير ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

حسين فهمي

وأطل الفنان حسين فهمي ببدلة أنيقة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.

محمود شاهين

كما تألق الفنان محمود شاهين مرتديا بدلة من خامة المخمل باللون الكحلي، مع قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

عمرو سعد

بينما ارتدى الفنان عمرو سعد بدلة باللون البني، ونسق أسفلها تيشرت أسود.

أحمد مالك

ظهر الفنان أحمد مالك مرتديا تيشرت باللون الأسود، ونسق معه بنطلون بنفس اللون.

آسر ياسين

أطل الفنان آسر ياسين ببدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها تيشرت وبنطلون بنفس اللون.

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