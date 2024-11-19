خطفت الأنظار.. 50 صورة للنجمات بإطلالات محتشمة وملكية في القاهرة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تنافست النجمات على الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، على الظهور بأفضل صورة.

وظهرت العديد من النجمات بإطلالات محتشمة خطفت أنظار الجميع، نستعرضها لكم على النحو التالي:

ميمي جمال

أطلت الفنانة ميمي جمال بفستان طويل باللون البني مزينًا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر.

هبة مجدي

ارتدت الفنانة هبة مجدي فستان طويل باللون الأسود، من خامة المخمل، وبالدانتيل من عند منطقة الرقبة.

سوسن بدر

تألقت الفنانة سوسن بدر بفستان طويل باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نبيلة عبيد

ارتدت الفنانة نبيلة عبيد فستان طويل باللون الذهبي اللامع، وتركت شعرها منسدلا.

نيلي

ظهرت الفنانة نيلي بفستان طويل باللون الرصاصي، مزينًا بالتطريزات، ومنفوشًا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين رضا جامبسوت باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

ميرهان حسين:

ظهرت الفنانة ميرهان حسين ببدلة باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا قويا.