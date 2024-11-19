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خطفت الأنظار.. 50 صورة للنجمات بإطلالات محتشمة وملكية في القاهرة السينمائي

04:15 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 50 صورة
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي_1
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي ونيللي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 50 صورة
    هبة مجدي على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر بالابيض
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر جذابة
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد في القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد على السجادة الحمراء
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد في القاهرة السينمائي خلال الافتتاح
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    إطلالة نبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    نيللي
  • عرض 50 صورة
    اطلالة نيللي
  • عرض 50 صورة
    نيللي من حفل القاهرة
  • عرض 50 صورة
    نيللي
  • عرض 50 صورة
    استقبال حسين فهمي لنبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    حسين فهمي ونبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    قبلة نبيلة عبيد للجمهور على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    تحية حسين فهمي لنبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد
  • عرض 50 صورة
    نبيلة عبيد في حفل افتتاح القاهرة السينمائي
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45
  • عرض 50 صورة
    سوسن بدر متالقة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين تتألق في مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين تتألق
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين في خامس أيام مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين
  • عرض 50 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 50 صورة
    اطلالة نيللي
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين في خامس أيام مهرجان القاهرة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين جذابة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين بالاسود
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين بالبدلة
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
  • عرض 50 صورة
    ميرهان حسين تتألق على الريد كاربت
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كتبت- شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

تنافست النجمات على الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، على الظهور بأفضل صورة.

وظهرت العديد من النجمات بإطلالات محتشمة خطفت أنظار الجميع، نستعرضها لكم على النحو التالي:

ميمي جمال

أطلت الفنانة ميمي جمال بفستان طويل باللون البني مزينًا بالتطريزات، واختارت تسريحة الشعر.

هبة مجدي

ارتدت الفنانة هبة مجدي فستان طويل باللون الأسود، من خامة المخمل، وبالدانتيل من عند منطقة الرقبة.

سوسن بدر

تألقت الفنانة سوسن بدر بفستان طويل باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نبيلة عبيد

ارتدت الفنانة نبيلة عبيد فستان طويل باللون الذهبي اللامع، وتركت شعرها منسدلا.

نيلي

ظهرت الفنانة نيلي بفستان طويل باللون الرصاصي، مزينًا بالتطريزات، ومنفوشًا من أسفل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا.

شيرين رضا

ارتدت الفنانة شيرين رضا جامبسوت باللون الأبيض ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

ميرهان حسين:

ظهرت الفنانة ميرهان حسين ببدلة باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا قويا.

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مهرجان القاهرة اطلالات النجمات هبة مجدي نيللي نبيلة عبيد
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