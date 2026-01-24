نوريس: هدفي الدفاع عن لقب فورمولا-1 بنجاح

لندن - (د ب أ):

قال البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، إن هدفه الرئيسي هو الدفاع عن لقبه الأول في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بنجاح.

وأصبح نوريس السائق البريطاني الحادي عشر الذي يتوج بلقب فورمولا-1، بعدما تفوق على سائق ريد بول الهولند ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، والأسترالي أوسكار بياستري زميله بالفريق، في السباق الختامي للموسم في أبو ظبي الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن فريق مكلارين هيمن على البطولة العالم الماضي، ولكن شهدت تغييرًا جذريًا في اللوائح، ولا يزال من غير الواضح أي فريق سينطلق بقوة مع بداية هذا الموسم.

ولدى سؤاله عما إذا كان مستعدا للفوز بلقبه الثاني على التوالي، قال نوريس :" هذا هو الهدف الرئيس. عندما تفوز بلقب، يعطيك المزيد من الثقة".

وأضاف :"يختلف الأمر من سائق لآخر. عليك أن تجد طريقتك الخاصة في التعامل مع الأمور. هناك من يملكون ثقة أكبر، وآخرون أقل. لم أكن يوما من أصحاب الثقة الكبيرة بنفسي، لكن بالتأكيد أصبحت أملك منها أكثر الآن ".

وأضاف :"لطالما كنت من الأشخاص الذين لا يؤمنون إلا بما يرونه بأعينهم، وكنت بحاجة دائما لأن أرى نفسي على أعلى درجة من منصة التتويج وأرى نفسي فائزا حتى أؤمن أخيرا بأنني قادر على تحقيق ذلك".

وأكمل :"شعرت في منتصف الموسم الماضي بأنني أملك كل ما أحتاجه، الأشخاص من حولي، والفريق، والسيارة، وقدراتي الشخصية، للمضي قدما والفوز بالبطولة. كانت تلك المرة الأولى التي امتلكت فيها هذا الإيمان بنفسي، واتضح أنه كان الإحساس الصحيح".