استمرار سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن سباقات فورمولا-1 حتى 2035

لندن - (د ب أ):

تم تأمين مستقبل إمارة موناكو على المدى الطويل ضمن أجندة سباقات الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بعد إبرام عقد جديد لمدة عشر سنوات.

ولا يزال العقد الحالي للسباق الشهير ساريا حتى عام 2031، وجاء تمديده اليوم الجمعة ليؤكد بشكل قاطع على مستقبله، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الجمعة.

ويأتي هذا العقد الجديد، الذي يستمر حتى عام 2035، في أعقاب عقود فورمولا 1 طويلة الأمد السارية بالفعل في سيلفرستون (2034)، ومدريد (2035)، والبحرين (2036)، وأستراليا (2037)، وميامي والنمسا (2041).

وكان البريطاني لاندو نوريس فاز بسباق جائزة موناكو الكبرى هذا الموسم، ورغم أن هذا السباق دائم الحضور في أجندة سباقات فورمولا-1 منذ عام 1955، باستثناء نسخة عام 2020 الذي ألغي بسبب جائحة كوفيد-19، فإنه تعرض لانتقادات عديدة بسبب قلة التجاوز، كما أن قاعدة التوقفين الإلزامية، التي تم تطبيقها في وقت سابق من هذا العام، لم تضف الكثير من الإثارة على السباق.

ومن المقرر أن يقام سباق الجائزة الكبرى في مونت كارلو العام المقبل، خلال أول عطلة نهاية أسبوع من شهر يونيو، بدلاً من موعده التقليدي في نهاية مايو/أيار.

وصرح ستيفانو دومينيكالي، رئيس فورمولا-1: "لطالما صدحت شوارع موناكو بأصوات فورمولا-1 منذ بدايات هذه الرياضة، لذا يسعدني الإعلان عن تمديد هذا الحدث الرائع حتى عام 2035.

وشدد دومينيكالي: "إنه سباق أسطوري يحظى بإعجاب وحب جميع السائقين والمشجعين، ويتميز بأجواء فريدة بفضل موقعه في أجمل إمارة في العالم".