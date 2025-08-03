لوكلير يطمح لإهداء فيراري أول فوز في 2025 بسباق جائزة المجر الكبرى

بودابست - (أ ب):

يسعى شارل لوكلير لإهداء فريقه فيراري أول فوز في بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا-1 هذا العام بعد حصوله المفاجئ على مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة المجر الكبرى، متفوقا على المتنافسين على اللقب أوسكار بياستري ولاندو نوريس.

يبقى مركز الانطلاق الأول ميزة كبيرة في سباق المجر، حيث يصعب التجاوز، ولكن احتمالية سقوط أمطار، ربما تمنح السائقين والفرق ميزة عوامل يجب وضعها في الحسبان.

فاجأ لوكلير سائقي مكلارين، ونفسه أيضا، بحصوله على مركز الانطلاق الأول في التصفيات، أمس السبت، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر الأول 2024.

سينطلق بياستري، متصدر ترتيب بطولة السائقين من المركز الثاني، بينما يحتل زميله في فريق مكلارين، نوريس المركز الثالث بعد أن كان كلاهما على بعد عشر ثانية من زمن لوكلير.

من جانبه، قال ماكس فيرستابن، بطل العالم وسائق ريد بول، إن الأمور لم تسر معه أو مع فريقه على ما يرام، وشكا من عدم توازن سيارته، وذلك بعدما حل ثامنا في التصفيات.

أما لويس هاميلتون فقال إنه عديم الفائدة بعد تأهله في المركز 12 بالتصفيات بعكس زميله في فيراري، الذي حصل مركز الانطلاق الأول.

ووصل الأمر بالبريطاني المخضرم هاميلتون إلى التلميح بأن فريقه قد يكون بحاجة لتغيير سائق، تعليقا على أدائه المتواضع في المجر.