هاميلتون يتصدر أول تجربتين لسباق لاس فيجاس

لاس فيجاس - (د ب أ):

فرض البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، هيمنته على اليوم الافتتاحي لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، بعدما تصدر جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية اليوم الجمعة.

سجل هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، زمنا بلغ دقيقة واحدة و825ر33 ثانية، مسجلا أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية، متفوقا بفارق 011ر0 ثانية على أقرب ملاحقيه البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، الذي ينافس على لقب فئة السائقين هذا الموسم، بينما تواجد البريطاني جورج راسل، السائق الثاني لمرسيدس في المركز الثالث.

وكان هاميلتون تصدر أيضا التجربة الحرة الأولى، التي جرت في وقت سابق اليوم، متقدما على راسل، الذي حل في المركز الثاني.

وكان ذلك بمثابة دفعة ثقة لهاميلتون، الذي اعترف في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه يريد ترك فريق مرسيدس في أعقاب سباق الجائزة الكبرى البرازيلي، الذي شهد أسوأ أداء في مسيرته الحافلة برياضة فورمولا-1، حيث عبر خط النهاية في المركز العاشر قبل أسبوعين.

وتوج هاميلتون بستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم مع مرسيدس، لكنه سيرحل عن الفريق الألماني في نهاية الموسم الحالي من أجل الانضمام إلى فيراري.

واحتل الإسباني كارلوس ساينز، وشارل لوكلير، سائقا فيراري، المركزين الرابع والخامس على الترتيب، بالتجربة الحرة الثانية، بينما جاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، حامل اللقب في المواسم الثلاث الأخيرة، في المركز السابع عشر.

وربما يحسم فيرستابن لقبه الرابع على التوالي ببطولة العالم في فئة السائقين، حال تفوقه على نوريس، خلال السباق الذي يجرى مساء غد السبت بالتوقيت المحلي (صباح بعد غد الأحد بتوقيت جرينتش).

في غضون ذلك، يتعين على نوريس انتزاع ثلاث نقاط على الأقل من تقدم فيرستابن البالغ 62 نقطة في البطولة لتمديد معركة اللقب إلى السباق قبل الأخير في قطر الأسبوع المقبل.