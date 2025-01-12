20 صورة لأكثر إصلاحات السيارات خطورة وغرابة في العالم

القاهرة - (مصراوي):

نشرت صحيفة الصن "The Sun" البريطانية، تقريرًا يرصد بالصورة أكثر إصلاحات وصيانات السيارات خطورة وغرابة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن مالكي السيارات عادة ما يبحثون عن التقليل في فواتير صيانات سياراتهم، إلا أن البعض يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ليتحول الأمر إلى مهزلة حقيقية.

ورصد التقرير حالات استخدم فيها سائقين قطع خشبية بدلًا من أبواب السيارات، وآخرين وضعوا زجاجات مياه بلاستيكية عوضًا عن فوانيس الإشارات.

ويؤكد خبراء أن استخدام الأخشاب والبلاستيك والأدوات المنزلية المختلفة لإصلاح السيارات لا يعكس فقط رعونة هؤلاء السائقين بل يرقى إلى حد الاشتراك في حوادث قاتلة محتملة على الطرق.

شماعة ملابس لعلبة الشاكمان

لجأ مالك إحدى السيارات إلى شماعة ملابس خشبية لتثبيت علبة العادم "الشاكمان" بالسيارة.

زجاجات مياه تضيئ طريق فولكس فاجن

استخدم مالك سيارة فولكس فاجن طوارق الـSUV الرياضية، زجاجات مياه بلاستيكية بديلًا عن المصابيح الأمامية الأربعة للسيارة.

خلاط مياه لتكييف السيارة

خيال أحد مالكي السيارات اتسع إلى حد ذهابه لاستبدال مفاتيح التحكم في تكييف السيارة بخلاط مياه "سخن - بارد".

يمكن من خلال ألبوم الصور المرفق الاطلاع على جميع الإصلاحات، التي يصفها محررو الصحيفة البريطانية وموقع "Reddit" بأنها رغم غرابتها وخطورتها، إلا أنها تنم عن "ذكاء" أصحابها.

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