أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة BYD الصينية، عن بدء تشغيل محطات "Flash Charging" لشحن السيارات الكهربائية في مصر قبل نهاية عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة لترسيخ وجود BYD، التي تعد العلامة الأكثر انتشارًا للسيارات الكهربائية في العالم، في السوق المصرية التي لا تزال تواجه تحديات بسبب محدودية البنية التحتية الداعمة لانتشار السيارات الكهربائية.

وتعد تقنية "Flash Charging" مرحلة تحول في مسيرة السيارات الكهربائية عالميًا، إذ تعالج أبرز التحديات التي واجهت هذا النوع من السيارات سابقًا، والمتمثل في طول مدة شحن البطاريات، والتي كانت تستغرق ساعات في بعض الحالات.

أما الآن، فقد نجحت BYD في تقليص مدة شحن بطاريات سياراتها من 0 إلى 80% خلال مدة لا تتجاوز 5 دقائق، ما يجعل عملية الشحن أقرب إلى تزويد سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية بالوقود.

وبحسب خبراء، فإن نجاح تشغيل هذا النوع من محطات الشحن، الذي سيقتصر استخدامه في المرحلة الأولى على سيارات BYD فقط، سيجعل انتشار السيارات الكهربائية وهيمنتها على السوق المصرية مسألة وقت ليس إلا، خاصة بعد تجاوز تحديات أخرى كانت تواجهها، وعلى رأسها الأسعار والضمان المحلي.

كيف تعمل تقنية الشحن فائق السرعة؟

تعتمد تقنية "Flash Charging" على منظومة شحن فائقة القدرة طورتها BYD، تصل قدرتها إلى نحو 1.5 ميجاوات (1500 كيلوواط)، وهي مستويات تفوق بكثير قدرات الشواحن السريعة المتداولة حاليًا، التي تتراوح عادة بين 150 و350 كيلوواط.

وتتكامل هذه المنظومة مع بطاريات متطورة من الجيل الجديد، مثل Blade Battery 2.0، بما يتيح رفع كفاءة استقبال الطاقة وتحقيق معدلات شحن أسرع بشكل ملحوظ، دون تأثير كبير على الأداء أو السلامة.

وتعتمد الفكرة الأساسية للنظام على الدمج بين محطات شحن عالية القدرة وأنظمة متقدمة لإدارة الطاقة، تشمل حلولًا لتخزين الطاقة داخل محطات الشحن نفسها، بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء العامة وتوفير كميات كبيرة من الطاقة بشكل لحظي عند الحاجة.

ويتيح هذا التصميم تقليص زمن الشحن من مستويات منخفضة إلى ما يقارب 70% خلال دقائق معدودة في الظروف المثالية، مع الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية أثناء التشغيل.

