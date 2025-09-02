أسعار سيات أتيكا الجديدة تتراجع 100 ألف جنيه بمصر في سبتمبر

كتب- محمود أمين:

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات في مصر، عن إجراء تعديلات واسعة على قائمة أسعار عدد من طرازات العلامة الإسبانية المطروحة محليًا.

وشملت التخفيضات أربعة من أبرز الموديلات من بينها سيات أتيكا وفقًا للقائمة الرسمية المعتمدة من الشركة خلال شهر سبتمبر الجاري.

حصلت أتيكا على تخفيضات لافتة وصلت قيمتها إلى أكثر من 100 ألف جنيه على بعض الفئات، لتبدا من مليون و 709 ألف جنيه، ومليون و 850 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعمل أتيكا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات أوتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتحتوي السيارة على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة LED، وخاصية النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، و فرامل يد كهربائية، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وإمكانية تغيير مستوى المقاعد الأمامية.

بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها جنوط رياضية 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 9.5 بوصة، وشاشة عدادات، وأعتاب مضيئة للأبواب، ونظام استشعار للضوء وتشغيل المصابيح تلقائيًّا، ونظام استشعار الأمطار وتشغيل المساحات تلقائيًّا، ومقاعد جلد كهربائية قابلة للتدفئة.