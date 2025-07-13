كتب - محمود أمين:

قبل أيام، أعلنت قصراوي جروب، الوكيل والموزع لعدد من العلامات التجارية في السوق المحلي، عن حصولها على الوكالة الحصرية لسيارات أفاتار الكهربائية الفاخرة، والتي تطرح لأول مرة في مصر.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن تطرح أول طرازين من سيارات أفاتار في السوق المصري خلال الربع الأخير من عام 2025 أو الربع الأول من 2026.

نستعرض خلال هذا التقرير السيارات المتوقع تقديمها في مصر:

أفاتار 11

هو أول طراز أنتجته الشركة، وتم تقديمه رسميًا في عام 2022. تصنف هذه السيارة كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بتصميم خارجي رياضي ومستقبلي، إلى جانب مقصورة فاخرة مليئة بالتقنيات الذكية.

تتميز "أفاتار 11" بقوة أداء عالية ومدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر في بعض النسخ، كما تتوفر بإصدارات تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة وأخرى بمدى ممتد.

أفاتار 12

طراز سيدان فاخر، أطلق في عام 2023، ويعكس مفهوم سيارات المستقبل من خلال تصميم انسيابي، ومقصورة خالية تقريبًا من الأزرار التقليدية، وشاشات كبيرة مدمجة.

تقدم "أفاتار 12" أداءً ديناميكياً ، ومدى كهربائي يصل إلى أكثر من 750 كيلومتر.

أفاتار 07

تم الكشف عنه في عام 2024، ويصنف كسيارة متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم. تجمع "أفاتار 07" بين الأداء القوي والرحابة، وتوفر نسخًا كهربائية بالكامل، إلى جانب نسخة بمحرك هجين قابل للشحن.

تصل قوتها في بعض الفئات إلى أكثر من 590 حصانًا، ويبلغ مداها في النسخة الكهربائية نحو 650 كيلومتر، فيما تمتد المسافة إلى 1100 كيلومتر في النسخة الهجينة.

أفاتار 06

أحدث طرازات العلامة، وهي سيارة سيدان متوسطة الحجم، تم فتح باب الحجز عليها في مارس 2025. تجمع "أفاتار 06" بين التصميم الرياضي والمدى الكهربائي الطويل الذي يصل إلى 650 كيلومتر. كما تُطرح في نسختين، كهربائية بالكامل وهجينة بمدى ممتد.

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