السيارات الكهربائية تتفوق على سيارات البنزين بإحصائية الأقل أعطالًا

ميونخ - (د ب أ):

أظهرت إحصاءات أعطال السيارات التي يصدرها نادي السيارات الألماني أن أداء السيارات الكهربائية أفضل بكثير من سيارات محركات الاحتراق.

وبحسب الإحصاءات، فإن السيارات الكهربائية التي تم تسجيلها لأول مرة بين عامي 2020 و2022، كان هناك 4.2 عطل لكل ألف سيارة. وبلغ المعدل لدى سيارات محركات الاحتراق المسجلة في نفس الفترة 10.4.

ويؤكد هذا نتائج سابقة توصل إليها نادي السيارات الألماني، ولكنها تستند الآن إلى بيانات أوسع نطاقا بكثير، نظرا للعدد المتزايد من السيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من أن التحليل يظهر أن معدل الأعطال يتناقص بوجه عام، فإنه يتناقص بسرعة خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات.

ويعزو نادي السيارات ذلك - من بين أمور أخرى - إلى أن "العديد من المشكلات ونقاط الضعف الأولية التي عانت منها السيارات الكهربائية في سنواتها الأولى تم حلها الآن من خلال عملية التعلم التي اكتسبها المصنعون".

وكان السبب الأكثر شيوعا للأعطال مرة أخرى هو بطارية السيارة، والتي تسببت في معظم المشكلات في كل من سيارات محركات الاحتراق والسيارات الكهربائية.

واستند التقييم إلى الحالات التي تم فيها استدعاء فريق معالجة الأعطال على الطرق التابعة لنادي السيارات.

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