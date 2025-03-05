شيري تيجو 8 برو بعد التخفيض.. أبرز منافسيها بقطاع الـSUV بمصر

كتب - محمود أمين:

بعد أن شهدت شيري تيجو 8 برو تخفيضًا في أسعارها يصل إلى 100 ألف جنيه خلال شهر مارس، أصبحت هذه السيارة واحدة من الخيارات المميزة في فئة الـSUV بمصر.

شيري تيجو 8 برو التي تعد أكبر سيارات العلامة التجارية في مصر، تتوفر بثلاث فئات بعد التخفيضات التي طرأت على سعرها.

يبدأ سعر الفئة الأولى (Luxury) بعد التخفيض مليون و590 ألف جنيه، والفئة (Flagship) الأعلى تجهيزًا بسعر مليون و690 ألف جنيه.

تعتمد تيجو 8 برو على محرك تربو سعة 1600 سي سي، يولد قوة 197 حصانًا و290 نيوتن متر من عزم الدوران، ويعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

كما تتميز السيارة بتجهيزات أمان متطورة مثل وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانزلاق، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وكاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة.

ورغم انخفاض السعر، فإن تيجو 8 برو لا تزال تواجه منافسة شرسة من عدة طرازات أخرى في السوق المحلي.

في هذا التقرير، استعراض أبرز منافسي شيري تيجو 8 برو من السيارات الـSUV التي تتنافس في نفس الفئة السعرية.

إم جي RX5

تعد إم جي RX5 بلس من أبرز المنافسين لشيري تيجو 8 برو. تأتي RX5 بمحرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصانًا و275 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتوفر بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات. السيارة تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة. تتميز إم جي بتجهيزات تكنولوجية متقدمة تشمل شاشة لمس قياس 14.1 بوصة مع أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى كاميرا 360 درجة ونظام دخول ذكي.

وتبدأ اسعارها من مليون و 540 ألف جنيه.

جي إيه سي إيمكو

تأتي جي إيه سي إيمكو بمحرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر يولد 177 حصانًا و270 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات. تم تجهيز السيارة بأنظمة أمان متقدمة تشمل 6 وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى شاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة في الفئات الأعلى.

التصميم الداخلي يتميز بالراحة والرفاهية، مع شاشة لمسية ولوحة شحن لاسلكية، في حين أنها تتمتع أيضًا بخصائص مثل المقابض المخفية والجناح الخلفي.

تبدا أسعار السيارة من مليون و 570 ألف جنيه

ستروين C4

على الرغم من كونها أصغر حجمًا مقارنة ببقية المنافسين، فإن ستروين C4 تقدم خيارًا قويًا في سوق الـSUV. تعتمد C4 على محرك 1200 سي سي تربو يولد 155 حصانًا، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. السيارة تتميز بتصميم عصري وأنيق مع شاشة لمس قياس 10 بوصة تدعم تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى تكييف هواء مزدوج المناطق وكاميرا خلفية.

تبدأ اسعار السيارة من مليون و 550 ألف جنيه

من حيث الأمان، توفر ستروين C4 أنظمة أمان شاملة تشمل 6 وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانزلاق، ونظام التحكم في صعود المرتفعات.

الخلاصة: تتعدد الخيارات في سوق الـSUV في مصر، وبينما تقدم شيري تيجو 8 برو خصائص مميزة تتعلق بالقوة والأمان، فإنها تواجه منافسة شرسة من سيارات مثل إم جي RX5، جي إيه سي إيمكو، وستروين C4. تختلف كل سيارة عن الأخرى في مواصفاتها وأسعارها، مما يوفر للمستهلكين مجموعة متنوعة من الخيارات حسب احتياجاتهم وميزانياتهم.

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