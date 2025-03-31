فورد تطلق 3 سيارات كهربائية جديدة.. أبرزها بوما Gen-E

ديترويت. د ب أ

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق 3 موديلات كهربائية جديدة، هي: Puma Gen-E وE-Tourneo Courier و E-Transit Courier.

الموديل Puma Gen-E

وتعتمد الكروس أوفر Puma Gen-E الصغيرة على سواعد محرك كهربائي بقوة 124 كيلووات/168 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية ليثيوم أيون سعة 43.6 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 376 كلم.

الموديل E-Tourneo Courier

وتعتمد الفان E-Tourneo Courier العائلية خماسية المقاعد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 290 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 43 كيلووات ساعة، والتي تصل إلى مدى السير 288 كلم.

الموديل E-Transit Courier

تعتبر السيارة E-Transit Courier هي التوأم التقني للموديل E-Tourneo Courier؛ حيث ينبض بها نفس المحرك بقوة 100 كيلووات/136 حصان، بينما يصل مدى السير إلى 293 كلم. وتصل حمولة السيارة الخدمية إلى 700 كجم.

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