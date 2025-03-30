شركة تعديلات تحقن فيراري Purosangue بقوة 755 حصان.. شاهدها

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة نوفيتيك عن إجراء تعديلات تصميمية وتقنية على السيارة فيراري Purosangue لمنحها المزيد من القوة وزيادة شراسة ملامحها.

مظهر مهيب

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن سيارتها ESTESO المعدلة تتمتع بمظهر مهيب، وذلك بفضل زيادة عرضها 6 سم ليصل إلى 09ر2 متر. كما تخطف السيارة الأنظار بتوسعة الرفارف، والتي تتوفر في مظهر موديلات السباقات أو في مظهر الكربون الشفاف.

ويتوج هذا المظهر بالملامح الجديدة على العجلات المسبوكة قياس 22 بوصة في الأمام و23 بوصة في الخلف، والتي تتوفر في باقة موسعة من الألوان المختلفة.

وتم خفض الهيكل حوالي 25 ملم، وذلك بفضل النوابض الرياضية، وهو ما يمنح السيارة المزيد من الثبات، لا سيما عند اجتياز المنعطفات.

وعلى الناحية التصميمية تتميز السيارة، التي تنتمي إلى فئة SUV، من خلال عناصر الاسبويلر الجديدة على المقدمة وطاقم المئزر الأمامي من ألياف الكربون، كما يتوفر للسيارة غطاء من ألياف الكربون.

ولمنح السيارة مزيدا من الشراسة، تم تغطية المرايا الخارجية بغطاء من ألياف الكربون، كما يهيمن على مظهر المؤخرة ناشر خلفي من ألياف الكربون واسبويلر خلفي وجناح حافة السقف، كما تتوفر للسيارة مجموعة عادم فائق.

قوة إضافية

وعلى الصعيد التقني، أجرت نوفيتيك تعديلات على محرك السيارة V12 لحقنه بقوة إضافية تبلغ 30 حصانا ليزأر بقوة 755 حصانا، مع زيادة عزم الدوران الأقصى من 716 إلى 800 نيوتن متر.

وتوفر شركة التعديل للسيارة تحسينات عديدة على المقصورة الداخلية والعديد من الألوان الخاصة، فضلا عن تجهيزات فاخرة من الجلد وفرش ألكانتارا وحليات الكربون.

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