كيا مصر تحذر من شراء بعض السيارات المستوردة من الخارج.. (بيان رسمي)

القاهرة - (مصراوي):

حذرت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT، الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية، عملائها من شراء سيارات كيا التي لم يتم استيرادها عبر الوكيل الرسمي للعلامة الكورية في مصر.

وقالت EIT في بيان رسمي، "إن الشركة تخلي مسؤوليتها عن هذه السيارات أو أي مشكلات متعلقة بجودتها أو أدائها، وبخاصة في ظل تزايد الشكاوى حول بعض هذه السيارات والتي ثبت أنها لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة للسوق المصري".

وأضافت الشركة أن المشكلات التي تطرأ على تلك السيارات تؤثر على السلامة والأداء، كما أن تلك السيارات لا تتمتع بضمان الوكيل الرسمي أو خدمات الصيانة المعتمدة داخل أفرع الشركة أو المراكز التابعة لها.

وأكد وكيل كيا في بيانه، أنه لن يقدم خدمات الضمان أو الدعم الفني أو توفير قطع غيار للسيارات غير المستوردة عبر مجموعة شركات الوكيل أو شبكة الموزعين المعتمدين، لافتًا إلى أن ما تقدم ينطبق على جميع سيارات كيا بما فيها الهجينة والكهربائية والبنزين.

ونصح الوكيل المستهلكين المقبلين على الشراء بالتأكد من الحصول على سيارة مطابقة للمواصفات ومشمولة بالضمان ومدعومة بخدمات الصيانة المعتمدة، مشددًا على أن الشراء من مصدر غير رسمي يعرض المشتري إلى مشكلات جسيمة.

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