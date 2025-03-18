ربع مليون جنيه تخفيضًا بأسعار أرخص سيارة كهربائية في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أقرت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، تخفيضًا يتراوح بين 150 إلى 250 ألف جنيه بأسعار السيارة MG4 هاتشباك الكهربائية موديل 2025.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تراجعت الفئة "Standard" الأولى من إم جي 4 بقيمة 150 ألف جنيه لتباع رسميًا بمليون و200 ألف جنيه بعد أن كانت بمليون و350.000 جنيه.

وحصلت الفئة "Luxury" الأعلى تجهيزًا من السيارة على النصيب الأكبر من التخفيضات حيث فقدت 250 ألف جنيه وأصبح سعرها الجديد مليون و400 ألف مقابل مليون و650.000 جنيه سابقًا.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.

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