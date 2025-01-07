20 صورة لأجمل سيارة "حريمي" في العالم.. وسعرها في مصر

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القاهرة - (مصراوي):

حازت السيارة كيا EV9 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الكبيرة، على لقب جائزة "WWCOTY" العالمية لأفضل سيارة للسيدات خلال عام 2024 الماضي.

وتعد جائزة "WWCOTY" العالمية والتي أسستها الصحفية النيوزلندية ساندي ماير، تعد الأولى من نوعها التي تتكون بالكامل من نساء لاختبار السيارات ومنح الجوائز.

يأتي اختيار سيارة كيا الجديدة والتي لم تنتشر بشكل كبير حول العالم حتى الآن، يأتي مغايرًا إلى حد كبير لاختيار السيدات في السنوات الماضية واللائي كن يفضلن السيارات الصغيرة والهاتشباك.

نظام دفع كيا EV9

تتيح كيا سيارتها في الأسواق بـ5 فئات، الأولى الفئة القياسية EV9 Light تعمل بنظام دفع خلفي ومحرك 76.1 كيلوواط ساعة بقوة 215 حصان وبطارية مداها 370 كم قبل الحاجة لإعادة الشحن.

أما الفئة الثانية Long Range رباعية الدفع الإلكتروني وتعتمد على محرك سعة 99.8 كيلوواط ساعة بقوة 379 حصانًا وتسير لـ490 كم قبل الحاجة للشحن.

تتاح السيارة كذلك كيا EV9 بفئات Wind وLand وكلاهما يسير حتى هو 450 كيلومتر، بينما الفئة الرياضية GT-Line فيمكنها قطع مسافة 435 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية.

مقصورة كيا EV9

تقدم كيا الكورية الجنوبية سيارتها EV9 الجديدة بمقصورة كبيرة تتسع إلى سبعة ركاب، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي قد تواجهه سيارة تعتمد على الطاقة الكهربائية.

تمتلك كيا EV9 الجديدة مقصورة مزودة بشاسة تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه ومرايا جانبية مزودة بكاميرات ديجيتال، بالإضافة إلى المواد الراقية ونقاط التلامس الممتازة لجميع الركاب.

وبفضل قاعدة العجلات الطويلة الأكبر من كيا تيلورايد الكبيرة، يمكن للركاب البالغين في الصفين الثانية والثالث داخل السيارة الجلوس بسهولة وراحة.

أسعار كيا EV9 في مصر

لا تتاح السيارة كيا EV9 الكهربائية موديل 2024 عبر الوكيل المحلي للعلامة الكورية في مصر، إلا أنها تتوفر بواسطة بعض التجار وشركات استيراد السيارات بمتوسط أسعار تتراوح بين 3.480.000 و3550.000 جنيه.

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