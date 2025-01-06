بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة جديدة هذا العام: تعرف على أنواعها

تويوتا لاند كروزر| السيارة الأطول إنتاجًا في التاريخ تظهر من جديد .. صور

كتب - محمود أمين:

شهدت صناعة السيارات في مصر طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تزايدت في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ظل الأرقام المستهدفة للإنتاج؛ وكذا التوسع في المصانع الكبرى التي تعمل بمصر منذ أعوام وتنتج سنويًا بالفعل ما يزيد عن 70 ألف سيارة.

في التقرير التالي نستعرض أعداد السيارات التي يتوقع أن يتم إنتاجها بمصر حتى نهاية عام 2025، ذلك في ضوء الاتفاقيات التي أعلن عنها على مدار العام المنقضي.

بروتون 5000 سيارة

تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب - السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار تقريبًا، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع.

ويبلغ إنتاج مجمع ESAF نحو 80 ألف سيارة سنويًا عند التشغيل بالطاقة الكاملة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا الشهر الجاري بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى لإنتاج 5 آلاف سيارة، تتبعها مرحلة ثانية ستتم خلال 15 شهرًا وهي مرحلة تشغيل مصنع الدهانات.

وفي ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة في 2027.

بايك 20 ألف سيارة

أبرمت شركة ألكان أوتو التابعة للشركة المصرية العالمية EIM، اتفاقية تعاون مع شركة بايك الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر بمكون محلي يصل إلى 58 بالمئة، وطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا.

ومن المخطط أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، وسيقام على مساحة 120 ألف متر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن المقرر أن ينتج المصنع في العام الأول 20 ألف سيارة بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلي للمشروع 48% ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1.200 فرصة عمل جديدة.

نيسان 17 ألف سيارة

أعلنت نيسان مصر، عن تفاصيل الموديل الجديد الذي تستهدف الشركة تصنيعه بمصر، إذ من المقرر تصنيع 10 آلاف سيارة منه للسوق المحلية و7 آلاف سيارة للتصدير في أول عام.

وتقدر الطاقة الإنتاجية لمصنع نيسان في مصر 50 ألف سيارة سنويًا، وتضم نحو 950 موظفًا بينهم 790 فنيًا، و160 إداريًا، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

النصر للسيارات 20 ألف سيارة

أعلن الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي للنصر للسيارات، عن تفاصيل الاستثمارات الأولية لإعادة تشغيل مصنع النصر، إذ تبلغ التكلفة الأولية 40 مليون دولار، مع توقُّع زيادة الاستثمارات في المستقبل؛ لتوسيع نطاق العمليات.

الطاقة الإنتاجية ستصل إلى إنتاج 10 سيارات في اليوم، أو 20 ألف سيارة سنويًا في وردية عمل واحدة، وبلغت تكلفة خطوط الإنتاج الجديدة 20 مليون دولار.

لكن لم تكشف الشركة المصرية حتى الآن عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالسيارة الجديدة التي أكد رئيس الشركة أن باب الحجز عليها سيتم فتحه في الربع الثاني من العام الجاري.

إكسيد 3000 سيارة

يتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويًا.

وتنتج الشركة سيارتين من إكسيد في مصر كمرحلة أولى وهما إكسيد RX وإكسيد VX وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

جيلي 10 آلاف سيارة

أعلنت مجموعة الغانم الكويتية بدء تنفيذ مصنع سيارات چيلي الصينية بشرق القاهرة باستثمارات 100 مليون دولار بالشراكة مع مجموعة العرجاني المصرية ومجموعة الناغي السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي لسيارات جيلي الشهيرة في مصر في الربع الأول من 2025 بطاقة إنتاجية تبدأ من 10 آلاف سيارة سنوياً.

شيفروليه أوبترا

حجم الطاقة الانتاجية القصوى للمصنع تبلغ نحو 80 ألف سيارة سنويًا، بينما الطاقة الحالية للمصنع 20 ألف سيارة سنويًا وتعتمد الشركة على أكثر من 60% من مكونات شيفروليه الدبابة التى يتم إنتاجها محليًا بالتعاون مع 78 مورداً محلياً من شبكة "جنرال موتورز مصر" للصناعات المغذية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أبرم خلال العام الماضي العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات توطين صناعة السيارات بالسوق المحلي مع عدد من الشركات العالمية، إلا أن تفاصيل وأعداد السيارات التي سيتم إنتاجها لم يعلن عنه بشكل كامل حتى الآن.

وتسعى مصر من خلال برنامج "AIDP" الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى خفض الفاتورة الاستيرادية للسيارات بأنواعها، وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وتستهدف مصر بحسب المعلن من مجلس الوزراء أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محليًا بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%.

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