بالفيديو.. نظام جديد يحول زجاج السيارة الأمامي إلى شاشة سينما

برلين/سول - (د ب أ):

أعلنت شركة زايس المتخصصة في مجال البصريات عن تطوير جيل جديد من شاشات Head-up، والذي يحول الزجاج الأمامي للسيارة إلى شاشة عرض عملاقة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن النظام المبتكر Holographic HUD، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة هيونداي Mobis الكورية الجنوبية، يستخدم عرض الزجاج الأمامي بالكامل لعرض محتوى المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة بالقيادة وتعليمات الملاحة.

وأشارت زايس إلى أن المحتويات المختلفة لا يمكن رؤيتها إلا من زوايا معينة، وهذا يعني أن السائق لا ينشغل بمحتوى الراكب الأمامي.

وقد يكتب النظام المبتكر Holographic HUD فصل النهاية لشاشات العرض الكبيرة، وبالتالي نهاية قمرة القيادة الكلاسيكية، خاصة أنه يستهلك طاقة أقل مقارنة بحلول LCD الكلاسيكية.

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