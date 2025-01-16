طرح نسخة مكشوفة من السيارة ميكرولينو متناهية الصغر.. أسعار ومواصفات

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زيورخ - (د ب أ):

أعلنت شركة "ميكرو موبيليتي سيستمز" السويسرية، عن إطلاق موديل مكشوف من سيارتها الكهربائية ميكرولينو "Microlino" الكهربائية متناهية الصغر.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الموديل Spiagginna الجديد من السيارة Microlino ثنائية المقاعد يشتمل على سقف قابل للخلع، وبالتالي تصير السيارة مكشوفة.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل المكشوف على سواعد محرك كهربائي بقوة 17 حصانا، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 90 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 5ر10 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 177 كلم، في حين تبلغ سعة حيز الأمتعة 230 لترا.

وأعلنت "ميكرو موبيليتي سيستمز" أن سعر السيارة Microlino Spiagginna الجديدة يبلغ 24 ألف و990 يورو (مليون و294 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

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