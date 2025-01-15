جيلي إمجراند تعود رسميًا إلى مصر في شكل جديد.. أسعار ومواصفات

تغطية - محمود أمين:

قدمت شركة أوتو موبيلتي للتجارة والاستثمار، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي التجارية الصينية في مصر، السيارة "إمجراند" Emgrand سيدان العائلية المجمعة محليًا.

وعقدت جيلي وأوتوموبيليتي، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا داخل مصنع البافارية بمدينة السادس من أكتوبر للكشف عن سيارات جيلي المجمعة محليًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

تعود جيلي إمجراند التي تعد السيارة السيدان الوحيدة بعائلة جيلي في السوق المصري بعد سنوات من الغياب، إذ كان آخر ظهور للسيارة بنسختها السابقة في عام 2013.

محرك جيلي إمجراند الجديدة

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

أبعاد جيلي إمجراند

يبلغ طول سيارة جيلي الجديدة 4.638 مم، وعرضها 1.822 مم، وارتفاعها 1460 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2650 مم، ما يوفر مساحة مريحة للركاب.

تتوفر جيلي إمجراند الجديدة في نسختها الأعلى تجهيزًا بالعديد من الميزات، مثل فتحة السقف، بالإضافة إلى مقعد السائق القابل للتعديل كهربائيًا.

كما تشمل السيارة كاميرا للرؤية الخلفية التي تسهل الرجوع إلى الخلف، ونظام صوت مكون من 6 مكبرات صوت، وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة.

تقنيات جيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند تقنيات متقدمة، مثل نظام الكاميرا الخلفية المزود برؤية مستقبلية لتحسين الرؤية أثناء القيادة، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة تعرض 27 نوعًا مختلفًا من المعلومات المتعلقة بالسيارة. كما تحتوي السيارة على نظام تكييف ذكي.

أسعار جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و980 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

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