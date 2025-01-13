السيارات الكهربائية تتفوق على البنزين في أكبر سوق بالعالم

بكين - (أ ب):

أظهرت بيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، الاثنين، أن مبيعات جميع أنواع السيارات الكهربائية ارتفعت بأكثر من 40% في الصين العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات سيارات البنزين.

وذكرت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن إجمالي مبيعات المركبات بما فيها الحافلات والشاحنات بلغ 31.4 مليون مركبة العام الماضي في أكبر سوق في العالم من حيث المبيعات، بزيادة 4.5% مقارنة بعام 2023. وتجاوز نمو المبيعات معدل الإنتاج الذي ارتفع بنسبة 3.7%.

وسجلت صادرات الصين من سيارات نقل الركاب ارتفاعا بنسبة حوالي 20% في عام 2024، لتصل إلى ما يقرب من 5 ملايين مركبة، مما ساهم في زيادة حادة في إجمالي صادرات الصين.

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