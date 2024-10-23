إكس بينج P7+ الكهربائية تنطلق رسميًا

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بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة "إكس بينج" الجيل الثاني من سيارتها P7 الصالون الكهربائية لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس EQE وبي إم دبليو i5 وفولكس فاجن ID.7.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الجديدة، التي تحمل الاسم P7+، تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 180 كيلووات/241 حصان أو 230 كيلووات/308 حصان.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطاريات سعة 7ر60 أو 3ر76 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يبلغ 620 أو 710 كلم.

وتم تجهيز السيارة P7+ الكهربائية بنظام المراقبة البيئة المحيطة بالكاميرات، والتي من المفترض أيضا أن تتيح القيادة الآلية بفضل الاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي “AI Hawkeye Vision Solution”.