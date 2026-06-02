توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة سهام جلال، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية، ونقلها إلى العناية المركزة.

وتداولت أنباء على منصات التواصل الاجتماعي بنقل الفنانة الراحلة إلى المستشفى ووضعها داخل العناية المركزة، نظرًا لسوء حالتها الصحية، إلا أنه في أقل من ساعة تم إعلان خبر وفاة سهام جلال على وسائل التواصل.

ونعى عددا كبيرا من الفنانين سهام جلال بكلمات مؤثرة، كما أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا رسميا نعت فيه الراحلة مقدمة التعازي لأسرتها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحد اللقاءات التلفزيونية للفنانة الراحلة مع الإعلامية ياسمين عز، إذ كشفت الراحلة خلال هذا المقطع عن موقف صادم جمعها بالفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا بعدما طلبت منهم إتاحة فرصة عمل لها.

وخلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز قالت سهام جلال: "رفعت التليفون على أحمد السقا وأمير كرارة وزمايل ليا في الوسط في الفترة اللي أنا مش موجودة فيها في الوسط وبطلب منهم شغل ومحدش بيعبرني ومفيش حد بيساعد حد".

وتابعت سهام جلال: "عشموني بشغل وبعدين محدش منهم رد عليا، وندمانة أني كلمت أمير كرارة لأنه عشمني وخلا بيا، وميقللش مني أني أكلم زميل ولكن كانت الردود صادمة، وكلمت المخرج تامر محسن ورحب بيا وتعامل معايا بلطف، وأنا منتظرة أشتغل معاه".

أثار هذا الفيديو تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة الراحلة سهام جلال، إذ وصفوها بالفنانة المحبة لعمل الخير.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة سهام جلال.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة الراحلة ومحبيها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أنه أمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك أنا داخلة اعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".