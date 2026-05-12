إعلان

"تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".. نجوم الفن ينعون عبدالرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة

كتب : معتز عباس

01:29 ص 12/05/2026 تعديل في 02:28 ص
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    احمد العوضي
  • عرض 6 صورة
    أحمد السقا
  • عرض 6 صورة
    ياسر جلال
  • عرض 6 صورة
    زينة فيسبوك
  • عرض 6 صورة
    محمد صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيّم الحزن على الوسط الفني عقب إعلان وفاة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد رحلة طويلة مع المرض، إذ أعلن نجله أحمد أبو زهرة خبر الوفاة، ما أثار حالة واسعة من الصدمة بين محبيه وزملائه.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من النعي والتعازي من نجوم الفن، إذ حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التعازي في وفاة الفنان القدير، أبرزهم: "أحمد السقا، وأحمد العوضي، وياسر جلال، وزينة".

"مصراوي" يستعرض في التقرير التالي تعازي ورسائل نجوم الفن بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة وهي كالآتي:

أحمد السقا

حرص الفنان أحمد السقا على نعي الراحل عبدالرحمن أبو زهرة الذي توفي أمس الاثنين، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي في عزاء النجوم عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إذ نعى الراحل عبدالرحمن أبوهرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏وداعا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ، ‏اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة".

ياسر جلال

أعرب الفنان ياسر جلال عن حزنه لرحيل النجم القدير عبدالرحمن أبوزهرة، إذ كتب تعليقًا على حسابه بموقع "فيسبوك": "وداعا للأستاذ والمُعلم عبد الرحمن أبو زهرة الذي تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".

زينة

كتبت زينة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما كتبت نرمين الفقي: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون ‏وداعا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة".

محمد صبحي

كتب الفنان محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الفنان الكبير والقدير عبدالرحمن أبو زهرة، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأدعو الله أن يلهم أسرتك ويلهم كل حبايبك الصبر والسلوان".

موعد صلاة وعزاء عبدالرحمن أبوزهرة

رحل عن عالمنا مساء الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتستعد أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

اقرأ أيضا..

عبدالرحمن أبو زهرة عن مشاهده الجريئة مع سعاد حسني: بتكسف من فيلم بئر الحرمان

وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. ومستقبل وطن ينعاه بكلمات مؤثرة

موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء على الفنان الراحل عبدالرحمن أبوزهرة

عبدالرحمن ابو زهرة أحمد العوضي احمد السقا ياسر جلال نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حريق التهم أحلامه.. قصة بطل من ذوي الهمم فقد توأمه في كفر الشيخ (فيديو
أخبار المحافظات

حريق التهم أحلامه.. قصة بطل من ذوي الهمم فقد توأمه في كفر الشيخ (فيديو
"لقاءات الحسم".. المباريات المتبقية لأرسنال ومان سيتي في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"لقاءات الحسم".. المباريات المتبقية لأرسنال ومان سيتي في الدوري الإنجليزي
ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
زووم

ليست المصرية فقط.. عبدالرحمن أبو زهرة يكشف جنسيات آخرى لـ أبنائه (فيديو)
"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات
علاقات

"بيفكروا سنة قبل القرار".. مواليد أكثر الأبراج ترددا في اتخاذ القرارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة