خيّم الحزن على الوسط الفني عقب إعلان وفاة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد رحلة طويلة مع المرض، إذ أعلن نجله أحمد أبو زهرة خبر الوفاة، ما أثار حالة واسعة من الصدمة بين محبيه وزملائه.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من النعي والتعازي من نجوم الفن، إذ حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم التعازي في وفاة الفنان القدير، أبرزهم: "أحمد السقا، وأحمد العوضي، وياسر جلال، وزينة".

"مصراوي" يستعرض في التقرير التالي تعازي ورسائل نجوم الفن بعد وفاة عبدالرحمن أبو زهرة وهي كالآتي:

أحمد السقا

حرص الفنان أحمد السقا على نعي الراحل عبدالرحمن أبو زهرة الذي توفي أمس الاثنين، إذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي في عزاء النجوم عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إذ نعى الراحل عبدالرحمن أبوهرة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏وداعا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ، ‏اللهم اغفر له وارحمه، واجعل مثواه الجنة".

ياسر جلال

أعرب الفنان ياسر جلال عن حزنه لرحيل النجم القدير عبدالرحمن أبوزهرة، إذ كتب تعليقًا على حسابه بموقع "فيسبوك": "وداعا للأستاذ والمُعلم عبد الرحمن أبو زهرة الذي تعلمنا منه كيف يكون التمثيل فنا".

زينة

كتبت زينة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما كتبت نرمين الفقي: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون ‏وداعا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة".

محمد صبحي

كتب الفنان محمد صبحي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل الفنان الكبير والقدير عبدالرحمن أبو زهرة، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأدعو الله أن يلهم أسرتك ويلهم كل حبايبك الصبر والسلوان".

موعد صلاة وعزاء عبدالرحمن أبوزهرة

رحل عن عالمنا مساء الإثنين، الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز الـ 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتستعد أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة لتشييع جثمانه غدًا الثلاثاء، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع، بحضور أسرته والمقربين.

