تحقق أفلام السير الذاتية نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا نظرا لتطرق هذه الأعمال لعدد من الشخصيات التي كان لها تأثيرا وبصمة حقيقية لدى الجمهور حول العالم.

وعلى الرغم من مخاطر إنتاج هذه النوعية من الأفلام، وتوقعات المتخصصين بإمكانية فشلها تجاري، إلا أن العديد من هذه الأفلام تلقى نجاحا يفوق كل التوقعات ويتم ترشيحها للعديد من الجوائز العالمية منها "جولدن جلوب" و"الأوسكار" وغيرها من المحافل السينمائية العالمية.

وكان آخر هذه الأفلام هو فيلم "Michael" الذ تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لأسطورة البوب مايكل جاكسون، وحقق الفيلم أعلى افتتاحية بتاريخ أفلام السير الذاتية بإيرادات عالمية بلغت 217 مليون دولار، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ 200 مليون دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتضمن التقرير التالي مجموعة أفلام سير ذاتية أثارت الجدل وحطمت أرقاما قياسية في شباك التذاكر:

1- Bohemian Rhapsody

يعد الفيلم من أشهر أفلام السير الذاتية التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا خلال العشر سنوات الأخيرة، وتدور أحداثه حول قائد فرقة "Queen" الغنائية، فريدي ميركوري، وجسد شخصيته على شاشة السينما النجم المصري العالمي رامي مالك وكان سببا في الفوز بأول جائزة أوسكار له في مسيرته، فاز الفيلم بأربعة جوائز أوسكار، وحقق إيرادات عالمية بلغت 910 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 52 مليون.

2- Oppenheimer

الفيلم إنتاج عام 2023، وتدور أحداثه حول مخترع القنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر منذ بدايات تفكيره في تصنيعها وصول إلا تصنيع أول قنبلة ذرية الذي أدى إلى حادث هيروشيما ونجازاكي المرعب الذي راح ضحيته الآلاف في غمضة عين، فاز الفيلم بـ 7 جوائز أوسكار، حقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 975 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون.

3- Ray

الفيلم إنتاج عام 2003، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغني الراحل راي تشارلز، وجسده على شاشة السينما النجم الأمريكي، جيمي فوكس الذي حاز بفضله على جائزة الأوسكار الأولى بمسيرته، فاز الفيلم بجائزتي أوسكار، كما حقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 123 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 40 مليون دولار.

4- The Passion of the Christ

أنتج الفيلم عام 2004 ويعتبر من أكثر الأفلام جدلا في تاريخ أفلام السير الذاتية، إذ تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة المسيح عيسى ابن مريم وخيانته من قبل يهوذا، وأثار الفيلم جدلا كبيرا وقت عرضه حتى أن عدد كبير من الطوائف اليهودية طالبت بوقف عرض الفيلم تجاريا، رشح الفيلم لثلاث جوائز أوسكار، وحقق إيرادات عالمية بلغت 610 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 60 مليون فقط.

5- Michael

إنتاج عام 2026، يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود هم الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

اقرأ أيضا:

بعد ظهور مسلم يرتدي "جيبة".. نجوم أثاروا الجدل بملابس وصفت بـ "النسائية"





بينهم هاني خليفة وابنة محمد سعدي.. أفراح أهل الفن (صور)



