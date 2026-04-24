أعلنت الفنانة أميرة العايدي عن مفاجأة إكتشافها أن لديها أخت بالصدفة خلال وجودها ضيفة على برنامج "ورقة بيضا" تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، والمعروض على قناة "النهار".

تطرقت أميرة العايدي خلال حديثها عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تفاصيل وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وكشفت أميرة العايدي أنها علمت أن لديها أخت الصدفة وقالت: "لا يمكن هعرف أوصل لحاجة لأن مامتي كتاب مقفول، فبمعرفش أي معلومات عن أي حاجة وعرفت أن ليا أخت بعد فترة وبالصدفة، وأمي كانت متجوزة وقت الحرب في لبنان وخافت وهربت من عيلة جوزها لأنهم كانوا في السلطة وجت مصر".

وتابعت: "قالولها بنتك ماتت هي مشافتش فعلا ماتت ولا لأ، انا سألتها كام سؤال ومعرفتش أطلع بمعلومة، لأن لو عندي المعلومة هدور عليها، وهي بتقولي ممكن يموتوكي لو دورت".





كانت آخر مشاركات أميرة العايدي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "رأس الأفعى" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث مسلسل رأس الأفعى حول مطاردة الجهات الأمنية للقبض على الجماعة الإرهابية، التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، كارولين عزمي، أحمد غزي، شريف منير، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان، إخراج محمد بكير.

