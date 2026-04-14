شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند "جوجل".. تعرف على السبب

كتب : نوران أسامة

06:28 م 14/04/2026 تعديل في 07:03 م

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو زعم البعض أنه تسريب من ألبوم جديد لها.

وتبين لاحقًا أن الصوت المتداول مُصنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا يمت بصلة لصوت شيرين عبد الوهاب.

حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر

وفي سياق آخر، تصدر اسم شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم من محكمة جنح المقطم بحبس شقيقها لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه.

تفاصيل القضية

وكانت جهات التحقيق قد باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ المقدم من الفنانة، حيث جرى التحفظ على الأدلة وإجراء المعاينات اللازمة لموقع الواقعة، في إطار التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها، لتنتهي بذلك الإجراءات القانونية في الواقعة.

@billboardarabia مقطع منسوب لـ شيرين عبد الوهاب يجتاح المنصات، ومصادر لـ«بيلبورد عربية» تؤكد أنه مولّد بالذكاء الاصطناعي دون تعليق رسمي من فريق الفنانة. #بيلبورد_عربية #شيرين_عبدالوهاب #الذكاء_الاصطناعي ♬ original sound - Billboard Arabia

