إعلان

دنيا عبدالعزيز تحيي ذكرى والدتها بكلمات مؤثرة.. ماذا قالت؟

كتب : نوران أسامة

07:49 م 12/04/2026

دنيا عبدالعزيز تحيي ذكرى والدتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحيت الفنانة دنيا عبدالعزيز الذكرى السادسة لرحيل والدتها، بكلمات مؤثرة، عبرت خلالها عن حزنها واشتياقها لها.

دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

ونشرت دنيا صورة أرشيفية جمعتها بوالدتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "رحلت أم لم تشهد الأمومة مثيلًا لها.. أعطت ولم تأخذ، وعندما رحلت أخذت معها كل ما هو جميل.. ألم الفقد يزيد ويكبر يومًا بعد يوم.. ست سنوات سوداء في عمري.. الذكرى السنوية السادسة لأمي (الشريفة جودية بدر الحسيني)، ادعوا لها بالرحمة حبيبة العمر".

مشاركة دنيا عبدالعزيز في "المداح – أسطورة النهاية"

وشاركت دنيا عبدالعزيز في دراما رمضان 2026 بمسلسل "المداح – أسطورة النهاية"، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه، وهو من بطولة الفنان حمادة هلال.

هل هناك جزء سابع من "المداح"؟

ومن جانبه، قال مؤلف العمل أمين جمال، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر": "متفقين إن حتى لو فيه جزء سابع، ممكن ما يبقاش ضمن مسلسلات رمضان 2027".

كما علق الفنان حمادة هلال قائلًا: "عادي لو موصلناش لفكرة، لكن أتمنى نقدم أجزاء أكتر من المداح، وممكن يتحول لفيلم سينمائي".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحذير إيراني لـ ترامب: "إذا أردت القتال سنقاتل"
شئون عربية و دولية

تحذير إيراني لـ ترامب: "إذا أردت القتال سنقاتل"
"طاروا من صندوق النقل".. تفاصيل جديدة في حادث مصرع 4 أشخاص بالمنوفية
أخبار المحافظات

"طاروا من صندوق النقل".. تفاصيل جديدة في حادث مصرع 4 أشخاص بالمنوفية
ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
شئون عربية و دولية

ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
مصراوى TV

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية