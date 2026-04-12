أحيت الفنانة دنيا عبدالعزيز الذكرى السادسة لرحيل والدتها، بكلمات مؤثرة، عبرت خلالها عن حزنها واشتياقها لها.

دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

ونشرت دنيا صورة أرشيفية جمعتها بوالدتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "رحلت أم لم تشهد الأمومة مثيلًا لها.. أعطت ولم تأخذ، وعندما رحلت أخذت معها كل ما هو جميل.. ألم الفقد يزيد ويكبر يومًا بعد يوم.. ست سنوات سوداء في عمري.. الذكرى السنوية السادسة لأمي (الشريفة جودية بدر الحسيني)، ادعوا لها بالرحمة حبيبة العمر".

مشاركة دنيا عبدالعزيز في "المداح – أسطورة النهاية"

وشاركت دنيا عبدالعزيز في دراما رمضان 2026 بمسلسل "المداح – أسطورة النهاية"، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ عرضه، وهو من بطولة الفنان حمادة هلال.

هل هناك جزء سابع من "المداح"؟

ومن جانبه، قال مؤلف العمل أمين جمال، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر": "متفقين إن حتى لو فيه جزء سابع، ممكن ما يبقاش ضمن مسلسلات رمضان 2027".

كما علق الفنان حمادة هلال قائلًا: "عادي لو موصلناش لفكرة، لكن أتمنى نقدم أجزاء أكتر من المداح، وممكن يتحول لفيلم سينمائي".

