فيديو|هالة صدقي تشيد بأجواء محافظة الأقصر: "من أجمل بلاد العالم"

كتب : مروان الطيب

12:42 م 31/03/2026

هالة صدقي

أشادت الفنانة هالة صدقي بالأجواء في محافظة الأقصر، ونشرت مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ظهرت هالة صدقي في الفيديو وهي تتجول داخل الفندق المقيمة به وعلقت: "من اجمل بلاد العالم ، الأقصر كل حاجة فيها أثرية ولايقة على المكان حتى اغلب الأوتيلات، وأجمل جو وفي كهرباء تعالوا الأقصر وأحلى شهور السنة".

هالة صدقي تشارك بمسلسل "بيبو" في دراما رمضان 2026

شاركت الفنانة هالة صدقي بمسلسل "بيبو" بطولة الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" والذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى بيبو تنقلب حياته رأساً على عقب حين يكتشف فجأة انتمائه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليخوض رحلة حافلة بالمفارقات الكوميدية أثناء محاولته التأقلم مع عالمين متناقضين تماماً.

وشارك ببطولة المسلسل كل من وليد فواز، سيد رجب، هالة صدقي، نادين، ومن تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق.

هالة صدقي تنتظر عرض فيلم "The 7 Dogs"

وتنتظر الفنانة هالة صدقي عرض فيلم "The 7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما هم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، هنا الزاهد، تارا عماد، قصة تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال الفلاح.

