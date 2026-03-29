نعى الفنان حمزة العيلي صديقه المخرج طارق سعيد، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 29 مارس، بصورة مفاجئة، دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.

وكتب العيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حبيبي وصديقي الغالي، المحترم والراقي شديد الإنسانية، الأستاذ المخرج طارق سعيد في ذمة الله.. خبر مؤلم ويوجع القلب".

وتابع: "ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك جنة الفردوس، ويصبر قلب الأستاذة أماني، ويهون على كل أحبابك يا رب.. وربنا يرحم كل من سبقونا إلى رحمة الله".

زوجة طارق سعيد تعلن خبر وفاته

كما نعت زوجة المخرج الراحل طارق سعيد عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "النبلاء لم يحتملوا قسوة هذا العالم، ولأنك أنبل إنسان عرفته في الحياة، سافرت في هدوء.. لا استطيع أن أقول الوداع، بل إلى اللقاء قريبًا يا أعز وأغلى الناس.. آه يا كسرة القلب التي لن تجبرها الأيام".

ولم تكشف أسرة المخرج الراحل عن موعد وتفاصيل الجنازة أو العزاء حتى الآن.

أعمال حمزة العيلي

شارك الفنان حمزة العيلي في بطولة مسلسل حكاية نرجس الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا ملحوظًا.

وشارك في بطولة العمل إلى جانب حمزة العيلي كل من ريهام عبدالغفور، سماح أنور، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، سيناريو وحوار عمار صبري، إخراج سامح علاء .

